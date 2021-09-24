Alanya’da çalılık yangını
Alanya’da çalılık alanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
ASAYİŞ 24.09.2021, 09:20 Melike Temir
Alanya’nın Avsallar Mahallesi’nde çalılık alanda saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik tellerinden dolayı çıktığı düşünülen yangını fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye ekipleri müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyürken, ekiplerin müdahalesiyle yakınında bulunan ev seralara sıçramadan söndürüldü.
30°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|6
|14
|2. Trabzonspor
|6
|14
|3. Hatayspor
|6
|13
|4. Fenerbahçe
|6
|13
|5. Altay
|6
|12
|6. Konyaspor
|6
|12
|7. Alanyaspor
|6
|12
|8. Karagümrük
|6
|11
|9. Kayserispor
|6
|10
|10. Gaziantep FK
|6
|8
|11. Galatasaray
|6
|8
|12. Sivasspor
|6
|6
|13. Adana Demirspor
|6
|6
|14. Malatyaspor
|6
|6
|15. Göztepe
|6
|5
|16. Kasımpaşa
|6
|5
|17. Antalyaspor
|6
|5
|18. Başakşehir
|6
|3
|19. Giresunspor
|6
|1
|20. Rizespor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|6
|16
|2. Ankaragücü
|6
|12
|3. Eyüpspor
|6
|12
|4. Erzurumspor
|6
|12
|5. Tuzlaspor
|5
|11
|6. Bandırmaspor
|6
|9
|7. Manisa FK
|6
|9
|8. Boluspor
|5
|7
|9. Samsunspor
|5
|7
|10. Kocaelispor
|5
|7
|11. Altınordu
|6
|7
|12. Menemenspor
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Balıkesirspor
|5
|6
|15. Denizlispor
|6
|6
|16. Bursaspor
|6
|5
|17. Gençlerbirliği
|6
|5
|18. İstanbulspor
|5
|4
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|13
|3. M. United
|5
|13
|4. Brighton
|5
|12
|5. Man City
|5
|10
|6. Everton
|5
|10
|7. Tottenham
|5
|9
|8. West Ham
|5
|8
|9. Brentford
|5
|8
|10. Aston Villa
|5
|7
|11. Watford
|5
|6
|12. Leicester City
|5
|6
|13. Arsenal
|5
|6
|14. Crystal Palace
|5
|5
|15. Southampton
|5
|4
|16. Wolverhampton
|5
|3
|17. Leeds United
|5
|3
|18. Newcastle
|5
|2
|19. Burnley
|5
|1
|20. Norwich City
|5
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|16
|2. Atletico Madrid
|6
|14
|3. Real Sociedad
|6
|13
|4. Sevilla
|5
|11
|5. Valencia
|6
|10
|6. Rayo Vallecano
|6
|10
|7. Barcelona
|5
|9
|8. Real Betis
|6
|9
|9. Athletic Bilbao
|6
|9
|10. Osasuna
|6
|8
|11. Mallorca
|6
|8
|12. Villarreal
|5
|7
|13. Espanyol
|6
|6
|14. Cádiz
|6
|6
|15. Elche
|6
|6
|16. Levante
|6
|4
|17. Celta de Vigo
|6
|4
|18. Granada
|6
|3
|19. Getafe
|6
|0
|20. Deportivo Alaves
|5
|0