Alanya’da çalılık yangını

Alanya’nın Avsallar Mahallesi’nde çalılık alanda saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik tellerinden dolayı çıktığı düşünülen yangını fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye ekipleri müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyürken, ekiplerin müdahalesiyle yakınında bulunan ev seralara sıçramadan söndürüldü.