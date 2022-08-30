Alanya’da Bir Boğulma Vakası Daha Yaşandı

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Okurcalar Mahallesi sahilinde meydana geldi. 57 yaşındaki Ahmet Demir isimli vatandaş serinlemek için eşiyle birlikte suya girdi. Bir süre yüzdükten sonra çırpınmaya başladığı fark edilen Demir, vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Demir, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti.