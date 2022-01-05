Alanya’da Arkadaşının Canına Kıyan Sanığa Müebbet Hapis!

Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında sanık Ali Ç, tutuklu bulunduğu Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi’nden SEGBİS vasıtasıyla katılırken avukatı salonda hazır bulundu. Mahkemeye maktul Şahin Olgaç’ın yakınları ve avukatları katıldı. İddia Makamı esas hakkında mütalaasını okuduktan sonra maktulün yakını “Sanığa en ağır cezanın verilmesini istiyorum” dedi.

ARKADAŞINI RAMBO BIÇAĞI İLE ÖLDÜRMÜŞ

Olgaç’ın yakınları “Sanık Rambo bıçağı ile eve gelmiş, kilitli yatak odasının kapısını kırarak içeri girmiştir. Maktulün üzerinde kendisini savunacak bir şey yoktur. Bunların göz önüne alınarak sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasına karar verilmesini talep ederim” dedi.

Sanık Ali Ç. esas hakkındaki savunmasında “Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Önce Allah'a sonra sizin takdirinize bırakıyorum” diyerek beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ali Ç.’nin üzerine atılı kasten öldürme suçu sabit görüldüğünden müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesinde 27 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen olayda Şahin Olgaç'ı bulunduğu evde bıçaklayarak öldürdükten sonra kayıplara karışan Ali Ç., 10 Kasım 2020 tarihinde Muratpaşa İlçesi'ndeki bir kuaförde tıraş olurken Alanya İlçe jandarma Komutanlığı İstihbarat Kısım Amirliği ve JASAT Timlerince yakalanarak gözaltına alındı. Alanya’ya getirilen arkadaş katili zanlı Ali Ç., Mahmutlar Jandarma Komutanlığı’nda ifadesi alındıktan geniş güvenlik önlemleri altında Alanya Adliyesi’ne çıkartıldı. Savcılıkça tutuklanan Ali Ç. Alanya L. Tipi kapalı cezaevine gönderildi.