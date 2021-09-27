Alanya’da 19 yaşındaki genç kız kayboldu!

Alanya’da yaşayan 19 yaşındaki Emel Karaçomak en son Alanya Otogar civarında görüldükten sonra kayboldu. Kendisinden 2 gündür haber alınamayan Emel’in ailesi genç kızı her yerde arıyor. Genç kızın abisi Ümit Karaçomak kardeşini görenlerin 0531 250 37 78 numaralı telefondan kendisine haber vermelerini istedi.