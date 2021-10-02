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Alanya’da 1 ayda 7 mahalle soyan hırsız sonunda yakalandı

Alanya'da son 1 ayda 7 farklı mahallede kablo hırsızlığı yapan şüpheli Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.

ASAYİŞ 02.10.2021, 12:45 YEDİ GÜN HABER
Alanya’da 1 ayda 7 mahalle soyan hırsız sonunda yakalandı

Alanya’nın Mahmutlar, Gözüküçüklü,   Şıhlar, Tırılar, Aliefendi, Sapadere ve Çamlıca Mahallelerinde son 1 ayda yaşanan 8 kablo hırsızlığının ardından Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri harekete geçti. Ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Jandarma yaptığı teknik ve fiziki takipte hırsızlık şüphelisinin M.Y.(40) olduğunu ve çalıntı kabloları 07 plakalı kamyonetle taşıdığını tespit etti. Ekipler M.Y.'nin evine düzenledikleri baskında şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramalarda 53 metre enerji ve nakil kablosu, demir makas, demir  kesme spirali,   yakılmış   kablo   çelik telleri, kablo   parçaları, 2 adet demir levha ele geçirildi. Şüpheli M.Y.'nin bugün karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

#Alanyada 1 ayda 7 mahalle soyan hırsız sonunda yakalandı #alanya #mahmutlar #Gözüküçüklü #Şıhlar #tırılar #aliefendi #sapadere #çamlıca #Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı
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