Alanya Sahipsiz Mi…!

Otopark sorunu merkez ve mahallelerde ciddi sorunlar oluşturmaya devam ediyor. Alanya merkezde kırmızı ışığın önüne park eden yabancı sürücü ise trafikte sürücülerin tepkisine neden oldu.

Mahmutlar’da Trafik ve Asayiş Sorunu

Mahmutlar Mahallesi’nde 10 gün içinde birisi Türk, ikisi yabancı kadın intihar etti. Mahallede oto park bulamayan sürücüler artık orta refüje park etmeye başladı. MAHKOD Başkanı Mesut İlhan, Mahmutlar’ın bir an önce ilçe olmasının gerektiğini söyledi. Başkan İlhan, ‘’Artık sadece yazın değil kışın da Mahmutlar’ın trafik ve asayiş olayları ciddi anlamda arttı. Yeterli önlemler alınmıyor. Nüfus olarak her gün göç alan bir mahalle oldu. Yetkililerin bu duruma el atması gerekiyor’’ dedi