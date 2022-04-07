Alanya Denizinde Erkek Cesedi!

Olay, gece saatlerinde Alanya’nın Dinek Mahallesi Ulaş mevkiinde denizin açıklarında meydana geldi. Ava çıkan balıkçılar, bir erkek cesedinin suyun üzerinde sürüklendiğini görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri yönlendirildi. Su üzerinde olan ceset savcılık talimatıyla bota alınarak kıyaya getirildi. Yapılan incelemelere cesedin Ü.D’ye (24) ait olduğu belirlendi. Gencin cansız bedeni savcı incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.