Alanya'daki Korkunç Cinayetin Detayları!

Olay Saray Mahallesi’nde bir markette meydana geldi. U.A. isimli şahıs eski ortağı Sadettin A.’nın işyerine gitti. Burada ikili tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Utku A. belinden çıkardığı bıçakla Sadettin Aktaş’ı boğazından keserek yaraladı. Utku A. daha sonra markette bulunan kamera kayıt cihazını da alarak kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Aktaş’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan Aktaş doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

POLİS ŞÜPHELİYİ OTOBÜSDE YAKALADI

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin otogardan otobüse bindiği bilgisini edinen ekipler şüpheliyi Okurcalar Mahallesinde otobüsü durdurarak yakaladı. Gözaltına alınan şahıs emniyete getirildi. Şahsın yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.