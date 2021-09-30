Alanya'da yaralıyı taşıyan ambulans kaza yaptı
Alanya’nın Sapadere Mahallesi’nde yıkılan evden yaralı olarak çıkarılan kişiyi taşıyan ambulans kaza yaptı.
ASAYİŞ 30.09.2021, 20:46 30.09.2021, 20:47 YEDİ GÜN HABER-2-
Sapadere Mahallesi Nebiler Mevkii'nde taş duvardan yapılı evin yıkılması sonrası enkazdan yaralı olarak çıkarılan kişiyi hastaneye taşıyan ambulans kaza yaptı. Kazanın ardından olay yerine başka bir ambulansın sevk edildiği öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Edinilen bilgiye göre, olay Sapadere Mahallesi, Nebiler Mevkii’nde yaşandı. Taş duvardan yapılan ve eski olduğu öne sürülen evin bir kısmı içerisinde 2 kişi bulunduğu sırada çöktü. Çökme sonucunda evin içerisinde bulunan Yusuf Könter yaralanırken, Ali Könter yara almadan kurtuldu. Yaralanan Yusuf Könter, ambulansla ALKÜ Hastanesi’ne sevk edildi.
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