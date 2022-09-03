Alanya'da Vicdansız Evlat Annesini Acımasızca Dövdü

Alanya'da gece 23.45 sıralarında meydana gelen olayda 112 acil yardım hattını arayan yaşlı kadın nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenle evladından şiddet gördüğü gerekçesiyle yardım istedi. Olaya hızla tepki veren emniyet ekipleri mağdur anneyi kurtarmak için harekete geçti.

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