Alanya'da uyuşturucuya geçit yok
Alanya'da polisin düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
ASAYİŞ 27.09.2021, 10:41 Melike Temir
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Cikcilli Mahallesi 215. Sokak üzerindeki bir adreste uyuşturucu olduğu bilgisine ulaşarak harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, toplam 31.02 gram metamfetamin, 84 gram esrar ve uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili Y. P., H. M. ve Ş. P. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli Y.P. ve H.M. hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kalırken, Ş.P.'nin ise adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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