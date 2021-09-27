Alanya'da uyuşturucuya geçit yok

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Cikcilli Mahallesi 215. Sokak üzerindeki bir adreste uyuşturucu olduğu bilgisine ulaşarak harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, toplam 31.02 gram metamfetamin, 84 gram esrar ve uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili Y. P., H. M. ve Ş. P. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli Y.P. ve H.M. hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kalırken, Ş.P.'nin ise adliyeye sevk edileceği öğrenildi.