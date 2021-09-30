Alanya'da uyuşturucuya geçit yok

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Oba Mahallesi Fabrika Caddesi üzerinde bulunan ikametinden uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşarak harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen polis, toplam 5.42 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili R. E., A. S. ve M. C. İsimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerden R. E.’nin hakkında ‘Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kalırken, diğer 2 şüpheli ise ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.