Alanya'da Tüp Dehşeti!

Bugün öğle saatlerinde meydana gelen olayda nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten Dimçayı Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin 4. katında tüp patlaması meydana geldi. Olay anında evde bulunan anne ve çocukları son anda kendilerini yan daireye kaçarak canlarını kurtarmayı başardılar. Bölgede büyük korkuya neden olaya itfaiye, sağlık ve emniyet güçleri anında müdahale etti. Çıkan yangının döndürülmesi çalışmaları devam ediyor.

Ayrıntılar gelecek…