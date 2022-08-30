Flaş HaberGömeç İstifa Etti…!
Alanya'da O Firari Araç Aranıyor
Hacet Mahallesi'nde kontrolsüz araç ihbarı alan polislerin durdurmak istediği araç kaçmaya başlayınca polis aracın lastiklerine ateş etti.
ASAYİŞ 30.08.2022, 11:50 Mihriye Özkan
Edinilen bilgilere göre, olay Alanya'da saat 22.45 sularında Hacet Mahallesi'nde bulunan Flash Restorant civarında meydana geldi. Kontrolsüz araç ihbarı üzerine olay yerine giden ekiplerle araç arasında başlayan kovalamaca Hacet Köprüsü ve Güllerpınarı Mahallesi istikametinden Alantur bölgesine kadar devam etti. Dur ihtarına uymayıp trafik güvenliğini tehlikeye atan 10 ADG 058 plakalı beyaz renkli Mercedes marka otomobile polis tarafından ateş açıldı. Güllerpınarı Mahallesi üzerinden Alantur istikametine giden aracın önünü kesmek için kavşakları kapatan emniyet kuvvetleri, bahse konu aracı yakalamak için seferber oldu. Araç ekipler tarafından aranıyor.
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