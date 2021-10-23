Flaş HaberÜnlü turizmcinin acı günü
Alanya'da lüks rezidansa uyuşturucu baskını
Alanya'da lüks rezidansa baskın yapan jandarma ekipleri, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
ASAYİŞ 23.10.2021, 09:41 Meliha Yılmaz
Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde bir rezidansta uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timleri ve Mahmutlar Jandarma Karakolu ekipleri, çalışma başlattı. Yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için savcılık izniyle harekete geçen ekipler, belirlenen adrese baskın düzenledi. Ekipler yaptıkları aramalarda 1 kilo 350 gram metamfetamin, 1 adet 9 mm tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 156 adet 9 mm tabanca fişeği, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi. Olayla ilgili evde ikamet eden M.O. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin bugün karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|9
|21
|2. Hatayspor
|9
|19
|3. Fenerbahçe
|9
|19
|4. Beşiktaş
|9
|17
|5. Karagümrük
|9
|17
|6. Galatasaray
|9
|17
|7. Alanyaspor
|9
|17
|8. Altay
|10
|15
|9. Konyaspor
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|12
|11. Öznur Kablo Yeni Malatya
|10
|12
|12. Kayserispor
|9
|11
|13. Gaziantep FK
|9
|11
|14. Sivasspor
|9
|10
|15. Başakşehir
|9
|9
|16. Antalyaspor
|9
|9
|17. Göztepe
|9
|8
|18. Giresunspor
|9
|8
|19. Kasımpaşa
|9
|6
|20. Rizespor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|10
|24
|2. Ümraniye
|9
|21
|3. Eyüpspor
|10
|20
|4. Erzurumspor
|9
|18
|5. Kocaelispor
|8
|16
|6. Bandırmaspor
|9
|15
|7. Tuzlaspor
|8
|14
|8. Samsunspor
|8
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Menemenspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|8
|10
|12. Denizlispor
|9
|10
|13. Altınordu
|9
|10
|14. Adanaspor
|10
|9
|15. Manisa FK
|10
|9
|16. Boluspor
|8
|8
|17. Bursaspor
|8
|8
|18. Balıkesirspor
|8
|6
|19. Ankara Keçiörengücü
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|8
|19
|2. Liverpool
|8
|18
|3. Man City
|8
|17
|4. Brighton
|8
|15
|5. Tottenham
|8
|15
|6. M. United
|8
|14
|7. West Ham
|8
|14
|8. Everton
|8
|14
|9. Arsenal
|9
|14
|10. Brentford
|8
|12
|11. Wolverhampton
|8
|12
|12. Leicester City
|8
|11
|13. Aston Villa
|9
|10
|14. Crystal Palace
|8
|8
|15. Southampton
|8
|7
|16. Watford
|8
|7
|17. Leeds United
|8
|6
|18. Burnley
|8
|3
|19. Newcastle
|8
|3
|20. Norwich City
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Osasuna
|10
|18
|3. Real Madrid
|8
|17
|4. Sevilla
|8
|17
|5. Atletico Madrid
|8
|17
|6. Rayo Vallecano
|9
|16
|7. Barcelona
|8
|15
|8. Real Betis
|9
|15
|9. Athletic Bilbao
|8
|13
|10. Valencia
|9
|12
|11. Espanyol
|9
|12
|12. Villarreal
|8
|11
|13. Mallorca
|9
|11
|14. Elche
|9
|9
|15. Celta de Vigo
|9
|7
|16. Cádiz
|9
|7
|17. Granada
|9
|7
|18. Levante
|9
|5
|19. Deportivo Alaves
|8
|3
|20. Getafe
|9
|2