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Alanya'da lüks rezidansa uyuşturucu baskını

Alanya'da lüks rezidansa baskın yapan jandarma ekipleri, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

ASAYİŞ 23.10.2021, 09:41 Meliha Yılmaz
Alanya'da lüks rezidansa uyuşturucu baskını

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde bir rezidansta uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan  Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timleri ve Mahmutlar Jandarma Karakolu ekipleri, çalışma başlattı. Yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için savcılık izniyle harekete geçen ekipler, belirlenen adrese baskın düzenledi. Ekipler yaptıkları aramalarda 1 kilo 350 gram metamfetamin, 1 adet 9 mm tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 156 adet 9 mm tabanca fişeği, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi. Olayla ilgili evde ikamet eden M.O. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin bugün karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

#alanya #lüks rezidans #baskın #gözaltı #mahmutlar mahallesi #operasyon
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