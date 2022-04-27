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Alanya'da Küçük Çocuk İntihar Etti!
Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde yabancı uyruklu 14 yaşında ki çocuk evinin balkonundan atlayarak intihar etti.
ASAYİŞ 27.04.2022, 08:47 27.04.2022, 08:49 Zeynep Oktay
Edinilen bilgiye göre olay, Mahmutlar Mahallesi'nde öğleden sonra My World adlı sitede sebebi henüz bilinmeyen nedenden dolayı 14 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk ikinci katta bulunan evinin balkonuna çıkıp kendisini aşağıya atarak intihar etti.İntihar ettiği sırada evde kimsenin bulunmadığı belirtildi.
Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdiler. Olay yerine sağlık ekipleri ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede gencin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma ekipleri olay ile ilgili olarak incelemelere başlattı.
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