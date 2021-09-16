Alanya'da korkutan kaza: 1 yaralı

Alanya’da pek çok kazanın yaşandığı Kuşyuvası yolunda korkutan bir kaza daha yaşandı. Edinilen bilgilere göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil uçuruma yuvarlandı. Araç sürücüsü şans eseri kazayı yaralı olarak atlattı. Çevredekilerin ihbarı sonrası yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Aracın uçurumdan çıkartılması için çalışma başlatıldı.