Alanya'da korkutan kaza: 1 yaralı

KORKUTAN kaza dün gece yarısı İncekum Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir hastaneye ait olan ambulans ile hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazanın etkisiyle, hafif ticari araç önce orta refüje ardından kaldırıma çıktı. Kazayı görenlerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen yaralı hafif ticari araç sürücüsünü, ambulansla hastaneye kaldırdı. Ambulans şoförü ise kazayı yara almadan atlatırken, olay anında ambulansta herhangi bir hastanın olmadığı öğrenildi.

MUHTAR İSYAN ETTİ

Kaza görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan İncekum Mahalle Muhtarı Orhan Baysal, İncekum Kavşağı'nın kazaya davetiye çıkardığını ve kavşakta iyileştirme çalışması yapılması gerektiğini hatırlatarak yetkililere seslendi. Baysal paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 'İncekum kavşağı yine bildiğimiz gibi kaza ile sarsıldı. Yetkililer ne zaman çözüm bulacak, duyarlı (varsa) yetkililere duyurulur. Artık çözüm bulun sabrımız kalmadı.'