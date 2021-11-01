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Alanya'da kayıp kardeşler bulundu
Alanya’da bugün öğleden sonra kayıp olan kardeşler bulundu.
ASAYİŞ 01.11.2021, 19:50 YEDİ GÜN HABER-2-
Konuyla ilgili olarak Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz gazetecilere açıklamada bulundu. Yılmaz "Değerli basın mensupları kardeş çocuklar kayıp değil. Ailesi geç gelince kendileri yürüyerek farklı bir yoldan eve gitmişler" dedi.
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