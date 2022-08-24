Alanya'da Kablo Hırsızları Yakalandı!

Alanya’nın Avsallar Mahallesi’nde meydana gelen olayda A.B. isimli kişi evinin bodrum katında bulunan ve piyasa değeri 100 bin TL olduğu öğrenilen elektrik kablolarının çalınması üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine inceleme başlatan İncekum Jandarma Karakoluna bağlı asayiş timleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri yaptıklarını teknik ve fiziki takipte 4 şüphelinin kimliğini belirledi. Yapılan çalışma sonucunda olayın şüphelileri olan A.Ç. (21), M.N. (18), R.U.B. (18) ve M.Ş.Ç. (15), jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, olayın şüphelisi olan 4 kişinin, yüzlerini maske ve şapkayla gizleyerek belirli aralıkta mesafeyle yürümeleri dikkatlerden kaçmadı. Görüntülerinin devamında ise iki şüphelinin kucaklarına aldıkları kablolarla olay yerinden uzaklaştığı görüldü.