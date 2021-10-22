Alanya'da göçmen kaçakçılığında 2 kişi tutuklandı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Konaklı Jandarma Karakolu ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçede Suriye uyruklu 14 vatandaşın deniz yoluyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geçeceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, akşam saatlerinde Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde 14 Suriye uyruklu vatandaşı ve göçmen kaçakçısı olduğu tespit edilen H.A.(38), M.S.(29) ve İ.D.(40)’yi yakaladı. Yapılan aramalarda, 14 adet şambrel ve 2 adet pompa ele geçirirken, kaçak göçmenler ve şüpheliler gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S. ve İ.D. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak ceza evine gönderilirken, H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 14 Suriyeli göçmen ise işlemlerin tamamlanmasının ardından Antalya İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.