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Son Dakika

Alanya'da feci kaza! Alman vatandaşı hayatını kaybetti

Kargıcak D-400 karayolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen Alman vatandaşı hızla gelen aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

ASAYİŞ 06.10.2021, 13:11 06.10.2021, 14:52 Melike Temir
Alanya'da feci kaza! Alman vatandaşı hayatını kaybetti

Feci kaza Kargıcak Mahallesi Kırbıyık Otel yanındaki D-400 karayolunda meydana geldi. Alanya'da yerleşik yaşayan Alman vatandaşı D.P karşıdan karşıya geçmek isterken hızla gelen bir aracın altında kaldı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan talihsiz adam olay yerinde feci şekilde can verdi. 

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