Alanya'da feci kaza: 1 ölü

Akşam 18.00 sıralarında Alanya'nın Sugözü Mahallesi Çevre Yolu üzerinde meydana gelen kazada Mehmet Arıkan hayatını kaybettiği öğrenildi. Motorsiklet sürücü Antalya istikametine gittiği esnada, E.T.'nin kullandığı 07 ANM 057 plakalı kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Mehmet Arıkan yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Arıkan'a yaptıkları müdahalede hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyon sürücüsü E.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

