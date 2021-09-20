Alanya'da feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Kaza dün saat 00.30 sıralarında Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Y.U.(37) isimli sürücünün kullandığı otomobil hatalı sollama yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, şehir merkezine seyir halindeyde olan K.E.Ç.(45) isimli sürücünün kullandığı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle solun solunda bulunan toprak alana savrulan otomobil bir anda alev aldı. Çevredeki vatandaşlar sürücü Y.U. ile araçta yolcu olarak bulunan P. Ü.(49) ve H.D.(37) isimli şahısları araçtan çıkardı. Vatandaşlar daha sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi, jandarma ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan aracı söndürürken araç kısa sürede küle döndü. Sağlık ekipleri ise yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan P. Ü.(49) ve H.D.'yi (37) Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Buradanan tedaviye alınan yaralılardan H.D.'yi (37) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından savcı talimatıyla hatalı sollama yapan Y.U.(37) jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.