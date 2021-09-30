Alanya'da facia! İçerisinde insanlar olan ev çöktü

Edinilen bilgiye göre, olay Sapadere Mahallesi, Nebiler Mevkii’nde yaşandı. Taş duvardan yapılan ve eski olduğu öne sürülen evin bir kısmı içerisinde 2 kişi bulunduğu sırada çöktü. Çökme sonucunda evin içerisinde bulunan Yusuf Könter yaralanırken, Ali Könter yara almadan kurtuldu. Yaralanan Yusuf Könter, ambulansla ALKÜ Hastanesi’ne sevk edildi.