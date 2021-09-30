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Alanya'da facia! İçerisinde insanlar olan ev çöktü

Alanya’nın Sapadere Mahallesi’nde içerisinde insanlar olan bir evin çöktüğü öğrenildi. İtfaiye ve kurtarma ekipleri olay yerine intikal ediyorlar.

ASAYİŞ 30.09.2021, 17:28 30.09.2021, 18:27 YEDİ GÜN HABER
Alanya'da facia! İçerisinde insanlar olan ev çöktü

Edinilen bilgiye göre, olay Sapadere Mahallesi, Nebiler Mevkii’nde yaşandı. Taş duvardan yapılan ve eski olduğu öne sürülen evin bir kısmı içerisinde 2 kişi bulunduğu sırada çöktü. Çökme sonucunda evin içerisinde bulunan Yusuf Könter yaralanırken, Ali Könter yara almadan kurtuldu. Yaralanan Yusuf Könter, ambulansla ALKÜ Hastanesi’ne sevk edildi.

#Alanyada facia İçerisinde insanlar olan ev çöktü #sapadere #Alanya Sapadere
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