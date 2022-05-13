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Alanya'da Eşini Öldüren Kocaya Müebbet!

Alanya'da eşi Rabia Doğan'ı silahla öldüren koca Besat Doğan, Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

ASAYİŞ 13.05.2022, 15:59 Zeynep Oktay
Alanya'da Eşini Öldüren Kocaya Müebbet!

Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’nden izinli çıkan Besat Doğan'ın (52) 21 Mart 2021 tarihinde boşanma aşamasındaki eşi Rabia Doğan'ı (34) tabanca ile öldürmesine ilişkin Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde karar duruşması yapıldı. Sanık Besat Doğan duruşmaya tutuklu bulunduğu Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan SEGBİS vasıtasıyla katıldı. Duruşmaya sanık avukatı ve Rabia Doğan'ın annesi Nadire Salta, yakınları ve avukatları katıldı. Mahkemede Besat Doğan’ın avukatı ceza indirimi talebinde bulundu. Müşteki avukatları ise Doğan'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

“TAKDİR MAHKEMENİNDİR” DEDİ

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyetince sanık Besat Doğan'a son sözleri soruldu. Doğan, “Takdir mahkemenindi” dedi.  Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti arar karar sonrası Sanık Besat Doğan'ın 'Eşe karşı kasten ve tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Alanya’da geçtiğimiz yıl 21 Mart'ta cezaevinden izinli olarak çıkan Besat Doğan, boşanma aşamasında olduğu 2 çocuk annesi eşi Rabia Doğan'ı H.B. isimli bir kişinin motosikletinde görmüş ve otomobiliyle takip ettikten sonra ateş açmıştı. Olayda motosiklet devrilmiş, Rabia Doğan ve H.B. kurşunların isabet etmesi sonucu yaralanmıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış ancak kurtarılamamıştı. Olay yerinde inceleme yapan güvenlik güçleri 6 adet boş mermi kovanı bulurken, Rabia Doğan'ın vücuduna 5 mermi isabet ettiği belirlenmişti. Olayın arından kaçan Besat Doğan polisin çalışmasıyla kullandığı silahla birlikte yakalanmıştı. Doğan, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirildiği sırada kendisini bekleyen arkadaşlarının, "Adamsın adam, adamın kralısın" dediği Doğan’ın "Bu memlekette gezdirmem kimseyi rahat ol sen" yanıtı vermesi dikkat çekmişti.

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