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Alanya'da çıkan yangın söndürüldü

Alanya'da zirai alanda çıkan yangınında, yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü.

ASAYİŞ 24.09.2021, 14:18 YEDİ GÜN HABER
Alanya'da çıkan yangın söndürüldü

Oba Mahallesi'ndeki zirai alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Alanya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı bir helikopter, 3 arazöz, Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı 7 itfaiye aracı ve 42 kişi müdahale etti. Hava ve karadan yürütülen müdahaleyle kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında yaklaşık 2 dönümlük zirai alan zarar gördü.

#Alanyada çıkan yangın söndürüldü #oba mahallesi #alanya orman işletme müdürlüğü
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