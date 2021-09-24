Alanya'da çıkan yangın söndürüldü

Oba Mahallesi'ndeki zirai alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Alanya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı bir helikopter, 3 arazöz, Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı 7 itfaiye aracı ve 42 kişi müdahale etti. Hava ve karadan yürütülen müdahaleyle kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında yaklaşık 2 dönümlük zirai alan zarar gördü.