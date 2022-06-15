Alanya'da Cami Hırsızı Yakalandı
Alanya’da 3 farklı camiden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli polis tarafından yakalandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Alanya’da son 1 haftada içerisinde 3 farklı camiden 1 laptop, 2 telefon 1800 TL para ve ayakkabı çalınmasının ardından harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, kamera incelemelerinin ardından hırsızlık şüphelisini F.S.(20) olduğunu belirledi. Yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından bir camiden hırsızlık yapma hazırlığında olan F.S.’yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Aynı zamanda hırsızlık suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasıyla arandığı öğrenilen şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin son bir haftada üç farklı camiden yaptığı hırsızlıklar için anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde camiye giren şüpheli yerde sürünerek girdiği odadan laptopu alıp çıktığı ve daha sonra ise sırt çantasıyla olay yerinden uzaklaştığı görüldü.
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