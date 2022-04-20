Alanya'da 28 Yıl Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda aranması bulunan Ö.B’nin Alanya’da olduğu tespit edildi. Ö.B’nin‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’, ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak’, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçlarından toplamda 28 yıl, 10 ay hapis cezası ve 50 bin TL para cezası bulunduğu tespit edildi. Avsallar Mahallesi, Karaçatı Sokak üzerinde yakalanan Ö.B. Alanya Adliyesi’ne sevk edilmesinin ardından tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.