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Alanya Cezaevi'nden Kaçan Çocuk İstismarcısı Yakalandı
Alanya'da çocuğa cinsel istismar ve hırsızlık suçundan hükümlü olduğu Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan geçen yıl haziran ayında firar eden şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
ASAYİŞ 05.05.2022, 15:39 Zeynep Oktay
Edinilen bilgiye göre, çocuğun cinsel istismarı ve hırsızlık suçlarından 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile kaldığı Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan geçen yıl haziran ayında firar eden Onur K., Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekiplerince Kızılağaç Mahallesi'nde yakalandı. Onur K., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak tekrar Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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