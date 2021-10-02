Alanya alkollü sürücü kaza yaptı! Yaralı halde kayıplara karıştı

Olay dün gece yarısı Alanya Çevre Yolu Üzeri Metro Kavşağı’nda gerçekleşti. Görgü tanıklarının ifadesine göre; alkollü olduğu belirtilen bir sürücü aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek yolda savrulmaya başladı. Çevre Yolu’nda refüje çıkan araç güçlükle durdu. Kazada yaralanan sürücü ise olay yerinden o halde yaya olarak uzaklaştı ve kayıplara karıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattılar.