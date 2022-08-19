Flaş HaberGömeç İstifa Etti…!
3 Askerimizi Şehit Eden Terörist Yakalandı
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 3 askeri şehit eden, 'Habur' kod adlı, PKK/YPG'li terörist Hüseyin Muhammed, Suriye'de düzenlenen operasyonla yakalandı.
ASAYİŞ 19.08.2022, 18:15 Meliha Yılmaz
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK/YPG'li Hüseyin Muhammed isimli örgüt mensubunun, Suriye'de Haseke’den Resulayn bölgesine geçiş yapacağı tespit edildi. Bunun üzerine terörist, Resulayn 'Yerel Kolluk Kuvveti ve Jandarma Danışma Komutanlığı'nın ortak operasyonuyla Resulayn merkezinde yakalandı. Teröristin Haseki/Şeddadi bölgesinde örgütsel eğitim aldığı, örgüt içinde kalaşnikof piyade tüfeği ve Dragunov keskin nişancı tüfeği kullandığı, sözde 'samir taburu'nda faaliyet yürüttüğü belirlendi. Teröristin, Barış Pınarı Harekatı bölgesine terör örgütüne takviye amaçlı geldiği ve 3 Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin şehit edilmesi olayının faili olduğu tespit edildi.
29
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|2
|6
|2. Trabzonspor
|2
|6
|3. Fenerbahçe
|2
|4
|4. Başakşehir
|2
|4
|5. Alanyaspor
|2
|4
|6. Beşiktaş
|2
|4
|7. Gaziantep FK
|2
|4
|8. Giresunspor
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Galatasaray
|2
|3
|11. Kayserispor
|2
|3
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Ümraniye
|2
|1
|14. Ankaragücü
|2
|1
|15. Sivasspor
|2
|1
|16. Hatayspor
|1
|0
|17. Karagümrük
|1
|0
|18. İstanbulspor
|2
|0
|19. Kasımpaşa
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|1
|3
|2. Samsunspor
|1
|3
|3. Boluspor
|1
|3
|4. Eyüpspor
|1
|3
|5. Göztepe
|1
|3
|6. Altınordu
|1
|1
|7. Gençlerbirliği
|1
|1
|8. Adanaspor
|1
|1
|9. Keçiörengücü
|1
|1
|10. Rizespor
|1
|1
|11. Tuzlaspor
|1
|1
|12. Erzurumspor
|1
|1
|13. Pendikspor
|1
|1
|14. Bandırmaspor
|0
|0
|15. Denizlispor
|1
|0
|16. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|17. Sakaryaspor
|1
|0
|18. Ö.K Yeni Malatya
|1
|0
|19. Altay
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Brentford
|2
|4
|4. Tottenham
|2
|4
|5. Newcastle
|2
|4
|6. Leeds United
|2
|4
|7. Chelsea
|2
|4
|8. Brighton
|2
|4
|9. Aston Villa
|2
|3
|10. Nottingham Forest
|2
|3
|11. Bournemouth
|2
|3
|12. Liverpool
|2
|2
|13. Fulham
|2
|2
|14. Wolverhampton Wanderers
|2
|1
|15. Leicester City
|2
|1
|16. Crystal Palace
|2
|1
|17. Southampton
|2
|1
|18. Everton
|2
|0
|19. West Ham United
|2
|0
|20. M. United
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|1
|3
|2. Real Betis
|1
|3
|3. Villarreal
|1
|3
|4. Osasuna
|1
|3
|5. Real Madrid
|1
|3
|6. Real Sociedad
|1
|3
|7. Valencia
|1
|3
|8. Celta Vigo
|1
|1
|9. Espanyol
|1
|1
|10. Athletic Bilbao
|1
|1
|11. Barcelona
|1
|1
|12. Mallorca
|1
|1
|13. Rayo Vallecano
|1
|1
|14. Almeria
|1
|0
|15. Sevilla
|1
|0
|16. Cadiz
|1
|0
|17. Girona
|1
|0
|18. Elche
|1
|0
|19. Getafe
|1
|0
|20. Real Valladolid
|1
|0